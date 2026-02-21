Поиск

Пропавший вертолёт в Амурской области найден, выживших нет

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Обнаружено место падения вертолета, пропавшего накануне в Амурской области, выживших нет, сообщает в субботу региональный главк МЧС РФ.

"В ходе проведения поисково-спасательной операции обнаружено место падения вертолета, пропавшего накануне. К сожалению, в результате крушения никто не выжил. На месте обнаружены тела трёх погибших. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне вертолет пропал по пути из лесозаготовительной делянки в 130 км от села Амаранка в село Ромны. На борту находились три человека, в том числе два пассажира - следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР и начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД "Октябрьский". Воздушное судно принадлежало частному лицу и вылетело в Ромны вечером 19 февраля.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

МЧС РФ Амурская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВСУ атаковали Белгород, Белгородский и Шебекинский округа

Глава Удмуртии сообщил об атаке БПЛА на один из объектов в республике, есть пострадавшие

Президент подписал закон, обязывающий операторов связи прекращать оказание услуг по требованию ФСБ

МВД сообщило о пресечении работы площадок по "пробиву" персональных данных в Telegram

 МВД сообщило о пресечении работы площадок по "пробиву" персональных данных в Telegram

Суд передал государству компанию-разработчика системы бронирования "Леонардо"

Что произошло за день: пятница, 20 февраля

РФ остается крупнейшим поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию

 РФ остается крупнейшим поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию

Закон об иностранных инвестициях в стратегические общества могут распространить на НКО

Роспотребнадзор заявил о росте числа обращений граждан по работе маркетплейсов

 Роспотребнадзор заявил о росте числа обращений граждан по работе маркетплейсов

Среди погибших на Байкале туристов из КНР есть 14-летний подросток

 Среди погибших на Байкале туристов из КНР есть 14-летний подросток
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8465 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });