Пропавший вертолёт в Амурской области найден, выживших нет

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Обнаружено место падения вертолета, пропавшего накануне в Амурской области, выживших нет, сообщает в субботу региональный главк МЧС РФ.

"В ходе проведения поисково-спасательной операции обнаружено место падения вертолета, пропавшего накануне. К сожалению, в результате крушения никто не выжил. На месте обнаружены тела трёх погибших. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне вертолет пропал по пути из лесозаготовительной делянки в 130 км от села Амаранка в село Ромны. На борту находились три человека, в том числе два пассажира - следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР и начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД "Октябрьский". Воздушное судно принадлежало частному лицу и вылетело в Ромны вечером 19 февраля.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).