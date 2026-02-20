Поиск

В Приамурье к поискам пропавшего вертолета подключилась Росавиация

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Приамурье в поисках пропавшего частного вертолета Robinson участвует и Росавиация, сообщает ведомство.

"На поиски вертолета вылетело поисково-спасательное воздушное судно Росавиации - вертолет Ми-8 авиакомпании "Мост Авиа". На его борту оборудование для осуществления радиотехнического поиска и спасатели Благовещенского филиала подведомственного Росавиации ФКУ "Хабаровская РПСБ", - говорится в сообщении.

Вертолет 10 февраля вылетел из лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка в село Ромны и пропал. На борту, по предварительной информации, находились три человека, в том числе следователь СКР и полицейский.

Вертолет ищут с воздуха и наземными силами. Специалисты МЧС России, разделившись на четыре группы, ведут поиск на снегоходах. С воздуха территорию обследует экипаж вертолета Ми-8 филиала "Аэронавигации Дальнего Востока".

Проводится прокурорская проверка, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

