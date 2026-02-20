Поиск

В Амурской области приостановили поиски пропавшего вертолета

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Поисковые группы, задействованные в обследовании местности по маршруту пропавшего в Амурской области вертолета, временно прекратили работу из-за наступления темноты, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС России.

"Поиски временно приостановлены до наступления светлого времени суток. Воздушное судно вернулось после авиаразведки. Наземная группировка возвращается в пункт дислокации", - сказали в ведомстве.

Вертолет пропал по пути следование из лесозаготовительной деляны в 130 км от села Амаранка в село Ромны. На борту, по предварительной информации, находилось три человека. Поиски ведутся как с воздуха, так и наземными силами. Специалисты МЧС России, разделившись на четыре группы, ведут поиск на снегоходах. С воздуха территорию обследует экипаж вертолета Ми-8 филиала "Аэронавигации Дальнего Востока" и вертолет, направленный Росавиацией.

"Интерфаксу" в правоохранительных органах уточнили, что пассажирами были следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР и начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД "Октябрьский". Воздушное судно принадлежало частному лицу и вылетело в Ромны вечером 19 февраля.

СКР также сообщил, что силовики, находившиеся на борту вертолета, расследовали гибель рабочего на лесозаготовке. "Сотрудники правоохранительных органов находились при исполнении должностных обязанностей и в составе следственно-оперативной группы выезжали с места происшествия, где было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия, погибшего при выполнении работ", - заявили в ведомстве.

Проводится прокурорская проверка, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

Амурская область МЧС РФ
