"Роскосмос" опубликовал снимок западной части туманности Вуаль

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Снимок западной части туманности Вуаль, которая представляет собой остаток массивной сверхновой звезды, которая взорвалась 10-20 тысяч лет назад, опубликовал "Роскосмос" в своем телеграм-канале в субботу.

"Западная часть туманности Вуаль - это впечатляющий остаток сверхновой в созвездии Лебедя. По сути, перед нами космическая "рваная занавеска" - разлетающиеся волны газа после мощнейшего взрыва звезды", - говорится в тексте госкорпорации к снимку, сделанному телескопом.

По данным "Роскосмоса", "около 10-20 тысяч лет назад массивная звезда взорвалась как сверхновая". Звездный взрыв произошел на расстоянии 2 400 световых лет от Земли.

"Ударная волна разогнала окружающий межзвездный газ, сформировав гигантскую светящуюся структуру диаметром около 100 световых лет. Если коротко: это не туманность в привычном смысле, а остаток сверхновой", - говорится в сообщении госкорпорации.

Роскосмос туманность Вуаль
