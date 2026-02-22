Над Курской областью за сутки уничтожены 38 БПЛА

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о ликвидации над регионом 38 украинских беспилотников за прошедшие сутки.

"Всего в период с 09:00 21 февраля до 07:00 22 февраля сбито 38 вражеских беспилотников различного типа. 22 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Четыре раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

В результате атак в поселке Хомутовка Хомутовского района повреждено три автомобиля, в селе Ольховка автомобиль посечён осколками, добавил он.

Погибших и пострадавших нет, отметил Хинштейн.