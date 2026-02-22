Поиск

Нотариусы в 2025 году предоставили участникам СВО льготы на 870 млн руб.

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Поддержка участников СВО и их семей является одним из приоритетов нотариального сообщества, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной нотариальной Палате России (ФНП).

"Только за 2025 год общая сумма предоставленных нотариатом льгот для бойцов и их близких превысила отметку в 874 млн рублей", - сообщили в ФНП.

Как уточнили в Палате, от оплаты регионального тарифа по ряду востребованных нотариальных действий освобождены все категории участников СВО, члены их семей, а также наследники военнослужащих. Также для них осуществляется бесплатная правовая помощь.

"В год нотариусы предоставляют порядка 400 тысяч бесплатных консультаций для военнослужащих и членов их семей. Вопросы самые разные - по документам, распоряжению имуществом, наследственному праву и многие другие", - сказали в ФНП.

