Военные РФ нанесли удар по объектам ВПК и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - сказано в сообщении Минобороны.

По его сведениям, "цели удара достигнуты". "Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке.