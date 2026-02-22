Минобороны сообщило об ударе по логистическому центру ВСУ и месту хранения БПЛА

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие нанесли поражение логистическому центру и месту хранения украинских беспилотников и комплектующих к ним, сообщили в министерстве обороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическому центру и месту хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что за сутки также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 144 районах.