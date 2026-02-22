Военные заявили об улучшении позиций в зоне СВО в минувшие сутки

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российские группировки войск за минувшие сутки улучшили позиции в зоне специальной военной операции, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в воскресенье.

По данным ведомства, войска группировки "Север" и "Центр" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, "Запад" и "Днепр" - улучшили тактическое положение, "Южной" - улучшили положение по переднему краю.

Подразделения группировки "Восток" в ходе боев нанесли поражение формированиям ВСУ в районах ряда населённых пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Противник потерял до 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab и склад материальных средств, говорится в сводке.

Подразделения группировки "Север", занимая более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям противника в районах нескольких населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, склад боеприпасов и восемь складов материальных средств, информирует Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Шиповатое, Нечволодовка, Прилютово, Моначиновка, Осиново Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.

В зоне ответственности группировки "Запад" ВСУ потеряли за сутки до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113, четыре боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия и 11 автомобилей. Уничтожены РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.

Войска "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение украинским вооружённым формированиям в районах нескольких населённых пунктов Куртовка, Краматорск, Константиновка, Артема и Дружковка (ДНР). Противник потерял свыше 105-ти военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля "Казак", 11 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станция РЭБ, склад боеприпасов и два склада материальных средств, сказано в сообщении.

Подразделения группировки войск "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции.

В боях они нанесли поражение живой силе и технике противника в районах ряда населённых пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 355 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Камышеваха и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, 12 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств", - сообщает министерство обороны РФ.