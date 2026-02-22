Поиск

На территории резиденции Трампа по Флориде застрелили вооруженного мужчину

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного человека, проникшего на территорию частного имения американского президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), сообщает в воскресенье CNN.

В сообщении Секретной службы отмечается, что по мужчине открыли огонь, когда он проник на территорию охраняемого периметра вокруг этого объекта.

По первоначальным данным, ему было около 20 лет, он нес дробовик и емкость с горючим.

Следователи выясняют возможные мотивы этого человека.

CNN отмечает, что инцидент произошел ночью, когда президент и первая леди находились не во Флориде, а в Вашингтоне.

