На Солнце пропали все пятна

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент на обращенной к Земле стороне Солнца, сообщила в воскресенье лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

"Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей", - сказано в сообщении лаборатории.

По данным ученых, последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года.

Специалисты отмечают, что "полное исчезновение пятен происходит лишь в состоянии крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума".

"Вчера нулевого значения, впервые с 2024 года, достиг и индекс вспышечной активности", - информирует лаборатория.

Пятна являются практически неотъемлемой частью поверхности Солнца и связаны с наличием у него магнитного поля - темные участки поверхности образуются в местах наиболее высокой концентрации магнитного потока. Так как энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, то число и площадь пятен коррелируют с уровнем солнечной активности, говорится в сообщении.

Солнце РАН
