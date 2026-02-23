Поиск

Хабаровский аэропорт не принимает самолеты из-за непогоды

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Из-за непогоды прием и отправка рейсов в аэропорту Хабаровска приостановлены, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В связи с прохождением циклона, сложными метеоусловиями (ледяной дождь, низовая метель, порывы ветра до 17 м/с) аэропорт Хабаровск закрыт для приема и отправки воздушных судов предварительно до 12:00 (5:00 мск)", - говорится в сообщении.

Воздушные суда, следующие из Бангкока, Пхукета, Новосибирска, Екатеринбурга, отправлены на запасной аэродром во Владивосток.

Отмечается, что производственные и аэродромные службы аэропорта работают в круглосуточном режиме для восстановления штатной работы.

Хабаровск аэропорт ограничения
