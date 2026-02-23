Регионы ДФО ограничивают движение межмуниципальных автобусов из-за циклона

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Снежный циклон осложнил движение транспорта по трассам регионов Дальнего востока, на участках дорог регионального и федерального значения действуют ограничения, сообщают региональные ведомства.

В Еврейской автономной области по информации областного ГУ МЧС России утром в понедельник закрыто движение для пассажирских автобусов сообщением Биробиджан - Хабаровск, Биробиджан - Облучье, Биробиджан - Амурзет, Биробиджан - Ленинское.

Управление ГИБДД Забайкалья сообщает, что из-за усиления ветра затруднен проезд по федеральной автодороге А-350 Чита - Забайкальск - госграница КНР с 398 - 410 км. На региональных автодорогах в Забайкальском, Краснокаменском, Приаргунском, Калганском районах также наблюдается ухудшение погодных условий.

"На отдельных участках образовались снежные переметы, возможны заносы транспортных средств и снижение видимости", - говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю отмечает, что утром 23 февраля введено ограничение для движения пассажирских автобусов на дороге Хабаровск - Владивосток, а также на федеральной автодороге А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

Минтранс Сахалинской области информирует, что в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение всех видов транспорта на региональной автодороге Южно-Сахалинск - Синегорск с 22 по 33 км.

Ранее сообщалось, что аэропорт Хабаровска временно не принимает и не отправляет самолеты из-за циклона.