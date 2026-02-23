Аэропорт Хабаровска возобновил работу после приостановки из-за непогоды

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Хабаровска, который утром в понедельник был закрыт из-за непогоды, возобновляет прием и отправку самолетов, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Аэропорт Хабаровск с 17:00 (10:00 по Москве) открыт для обслуживания воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды прием и отправка рейсов в аэропорту Хабаровска были приостановлены. Самолеты, следовавшие в этом направлении, отправлены на запасные аэродромы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Благовещенск.

Из-за снежного циклона около 3 тыс. пассажиров ожидают вылета в аэропортах Дальнего Востока.