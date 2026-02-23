Нанесены удары по связанным с ВСУ объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 148 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие в течение суток сбили 541 украинский беспилотник самолетного типа.