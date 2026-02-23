Минобороны РФ заявило, что российские войска улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" продвигается вглубь украинской обороны, группировки "Север", "Запад", "Южная" и "Центр" за сутки улучшили позиции, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, группировкой "Восток" нанесены удары по ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, противник за сутки потерял до 355 военнослужащих.