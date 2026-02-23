Задержанные поезда в Крым вошли в график или прибыли на станции

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Все поезда, следовавшие в Крым, вошли в график или прибыли на станции назначения, сообщила компания-оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь "Гранд Сервис Экспресс" в своем телеграм-канале.

"Все поезда в Крым, которые ранее опаздывали по причине закрытия движения по Крымскому мосту, введены в график или прибыли на станции назначения", - сообщили в компании в понедельник.

При этом задерживаются три состава из Крыма: в Кисловодск, Санкт-Петербург и Москву, все из Симферополя. Время задержки составляет от 1 до 2,5 часа.

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрывали четыре раза за понедельник: после полуночи, после 1:00 мск, ближе к 7:00 мск и после 14:00 мск. Сейчас ограничения сняты.