Военные РФ с 15:00 уничтожили 45 БПЛА над российскими регионами

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные с 15:00 до 20:00 мск понедельника сбили 45 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

По его информации, 12 беспилотников перехвачены и уничтожены над Крымом, 11 - над Краснодарским краем, восемь - над Азовским морем, семь - над Черным.

Еще шесть украинских БПЛА нейтрализованы над Белгородской областью, один - над Брянской, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в воскресенье Минобороны сообщало, что с 8:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотника, с 12:00 мск до 15:00 мск - 27 украинских дрона.