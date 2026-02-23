Два человека ранены при атаках дронов в Белгородской области

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Мирный житель и боец подразделения "Орлан" ранены при атаках ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара беспилотника по автомобилю пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча и ноги", - написал руководитель региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Кроме того, в Белгородском округе в селе Никольское при выполнении служебных задач по ликвидации дрона боец "Орлана" получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги.

Гладков отметил, что медицинская помощь пострадавшему оказана. От госпитализации он отказался.