ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ВСУ совершили новую атаку по территории Запорожской АЭС, удар пришелся по транспортному цеху, сообщили представители станции в воскресенье.

"Сегодня удар вновь пришелся по транспортному цеху станции (...) В результате сегодняшнего удара уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель". Пострадавших среди персонала нет", - говорится в сообщении станции в мессенджере Max.

Минобороны сообщило об ударе ВСУ по шестому энергоблоку ЗАЭС с использованием дрона

Уточняется, что ЗАЭС работает в штатном режиме, безопасность эксплуатации станции обеспечена в полном объеме, все технологические параметры находятся под контролем персонала.

По словам представителей ЗАЭС, атаки на транспортный цех и транспорт создают дополнительные риски для обеспечения стабильной работы станции, а также представляют угрозу для безопасности сотрудников.

Транспортный цех ЗАЭС неоднократно становился объектом ударов ВСУ в последнее время, об атаках на него сообщалось 23 и 17 мая, а также 27 апреля.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с начала мая. В субботу глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ атаковали дроном здание машинного зала энергоблока №6. Также в ночь на воскресенье ВСУ атаковали административные и гражданские здания в Энергодаре.

Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС
