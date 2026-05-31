ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ВСУ совершили новую атаку по территории Запорожской АЭС, удар пришелся по транспортному цеху, сообщили представители станции в воскресенье.

"Сегодня удар вновь пришелся по транспортному цеху станции (...) В результате сегодняшнего удара уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель". Пострадавших среди персонала нет", - говорится в сообщении станции в мессенджере Max.

Уточняется, что ЗАЭС работает в штатном режиме, безопасность эксплуатации станции обеспечена в полном объеме, все технологические параметры находятся под контролем персонала.

По словам представителей ЗАЭС, атаки на транспортный цех и транспорт создают дополнительные риски для обеспечения стабильной работы станции, а также представляют угрозу для безопасности сотрудников.

Транспортный цех ЗАЭС неоднократно становился объектом ударов ВСУ в последнее время, об атаках на него сообщалось 23 и 17 мая, а также 27 апреля.