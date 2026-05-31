ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ВСУ совершили новую атаку по территории Запорожской АЭС, удар пришелся по транспортному цеху, сообщили представители станции в воскресенье.
"Сегодня удар вновь пришелся по транспортному цеху станции (...) В результате сегодняшнего удара уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель". Пострадавших среди персонала нет", - говорится в сообщении станции в мессенджере Max.
Уточняется, что ЗАЭС работает в штатном режиме, безопасность эксплуатации станции обеспечена в полном объеме, все технологические параметры находятся под контролем персонала.
По словам представителей ЗАЭС, атаки на транспортный цех и транспорт создают дополнительные риски для обеспечения стабильной работы станции, а также представляют угрозу для безопасности сотрудников.
Транспортный цех ЗАЭС неоднократно становился объектом ударов ВСУ в последнее время, об атаках на него сообщалось 23 и 17 мая, а также 27 апреля.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с начала мая. В субботу глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ атаковали дроном здание машинного зала энергоблока №6. Также в ночь на воскресенье ВСУ атаковали административные и гражданские здания в Энергодаре.
Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").