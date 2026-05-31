Инспекторов МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на транспортный цех ЗАЭС
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Инспекторов МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на транспортный цех Запорожской АЭС, им также показали последствия удара по машинному залу в субботу, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Инспекторов уведомили об атаке на транспортный цех. И продемонстрировали им последствия вчерашнего удара по стене машзала", - сообщила она.
Как сообщалось, в воскресенье ВСУ совершили новую атаку по территории Запорожской АЭС, удар пришелся по транспортному цеху, уничтожены шесть автобусов и две "Газели". Обошлось без пострадавших.
Удар украинского БПЛА по машинному залу энергоблока №6 был нанесен в субботу. Инспекторов МАГАТЭ уведомили об инциденте в тот же день.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с начала мая.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").