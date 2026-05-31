Поиск

Инспекторов МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на транспортный цех ЗАЭС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Инспекторов МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на транспортный цех Запорожской АЭС, им также показали последствия удара по машинному залу в субботу, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

В РоссииВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭСЧитать подробнее

"Инспекторов уведомили об атаке на транспортный цех. И продемонстрировали им последствия вчерашнего удара по стене машзала", - сообщила она.

Как сообщалось, в воскресенье ВСУ совершили новую атаку по территории Запорожской АЭС, удар пришелся по транспортному цеху, уничтожены шесть автобусов и две "Газели". Обошлось без пострадавших.

Удар украинского БПЛА по машинному залу энергоблока №6 был нанесен в субботу. Инспекторов МАГАТЭ уведомили об инциденте в тот же день.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с начала мая.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инспекторов МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на транспортный цех ЗАЭС

Песков отметил, что ЕС делает все возможное для продолжения конфликта на Украине

ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА составила 3,6 тыс. кв. м

Ушаков отметил, что США столкнулись со сложностями в деле урегулирования на Украине из-за поддержки Европы

МИД РФ не исключил подачи до конца года иска против Латвии, Литвы, Эстонии в Международный суд ООН

Представитель Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ с ночи атакуют Энергодар

Бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе временно будут продавать по талонам

 Бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе временно будут продавать по талонам

Посадку по биометрии на части рейсов между Москвой и Петербургом запустят 1 июня

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 216 украинских БПЛА

 Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 216 украинских БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2402 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9660 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов