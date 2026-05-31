Песков отметил, что ЕС делает все возможное для продолжения конфликта на Украине

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз не имеет права рассуждать о "красных линиях", которые перешла Россия, так как сам делает все возможное для продолжения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Страны, которые делают все возможное, чтобы война продолжалась дальше, не должны говорить про какие-то "красные линии", - сказал Песков корреспонденту информационной службы "Вести" Павлу Зарубину, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что падение дрона в Румынии стало еще одним пересечением "красной линии" со стороны Москвы.

По словам Пескова, в ЕС "пересекли все, что можно пересечь, поэтому здесь нет смысла дальше подсчитывать".

При этом он заявил, что "первоисточником всех проблем является Украина и действия киевского режима, все остальное - это производное".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что США в ходе выполнения достигнутых с Москвой в Анкоридже пониманий по украинскому урегулированию столкнулись со сложностями со стороны Киева, который, пользуясь поддержкой Европы, начал проявлять упертость.