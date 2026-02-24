Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,6%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует умеренный рост; лидерами повышения выступают ценные бумаги "Полюса" благодаря новому витку повышения цен на драгметаллы, произошедшему накануне, а также акции "Газпрома" на фоне сообщений западных СМИ относительно дальнейшей судьбы "Северных потоков".

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2796,32 пункта (+0,57%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,6%.

Подорожали акции "Полюса" (+1,6%), "Газпрома" (+1,5%), "Русала" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), Сбербанка (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,2%), МКПАО "Яндекс" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%) и Сбербанка (+0,2%).

Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" могут возобновить работу в обход ЕС и при руководящей роли США. Об этом со ссылкой на источники сообщила французская газета Le Monde Diplomatique, на публикацию которой обратила внимание немецкая Berliner Zeitung. По сведениям Le Monde Diplomatique, вопрос о "Северных потоках" обсуждается в рамках неформальных переговоров. Французское издание описывает закулисную дипломатию, далекую от международных институтов. Переговоры ведутся без ведома общественности и вне многосторонних площадок, пишет Berliner Zeitung. В материале отмечается, что Вашингтон намерен не только вернуть российский газ в Европу, но и установить над поставками полный контроль.

Очередной, 20-й, пакет санкций ЕС против России готов и будет в перспективе утвержден, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "20-й пакет санкций готов. Вопрос не в том, будет ли он утвержден, а он будет утвержден, в этом можно быть уверенными, вопрос - когда он будет утвержден. И с этой точки зрения, каждый (из членов ЕС - ИФ) должен выполнить свои обязательства", - сказал Барро журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Французский министр добавил, что во вторник президент Франции Эммануэль Макрон соберет в Париже "коалицию желающих", "чтобы еще немного продвинуть историческую работу, которая была осуществлена более чем 30 странами, объединившими свои вооруженные силы для того, чтобы мир, когда он будет заключен на Украине, мог бы быть гарантирован".

Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать в понедельник 20-й пакет санкций против РФ, работа над ограничительными мерами будет продолжена, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. "Мы не пришли к согласию по поводу 20-го пакета санкций. Это не то послание, которое мы хотели направить сегодня. Работа будет продолжена", - сказала Каллас на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник. Ранее СМИ сообщали, что Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций.

Участие европейцев в переговорах по Украине не имеет смысла, учитывая их настрой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не видим смысла участия европейцев. Они ничем не могут помочь, учитывая их настроение. (...) Чем они с такой позицией могут помочь? Вряд ли чем-то", - сказал Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину. В подтверждение своих слов представитель Кремля напомнил о заявлениях главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Американские фондовые индексы резко снизились в понедельник из-за неопределенности в вопросе импортных пошлин. Как сообщалось, Верховный суд США большинством голосов постановил, что решение президента США Дональда Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно.

Трамп в ответ принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%, а затем - до 15%. Президент предупредил, что его администрация в дальнейшем будет работать над новой системой пошлин. Для введения пошлин президент использовал одно из положений закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие тарифы сроком на 150 дней, для сохранения этих мер требуется согласие Конгресса.

Также в понедельник стало известно, что объем промышленных заказов в Штатах в декабре сократился на 0,7% относительно ноября. В ноябре показатель вырос на 2,7%. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали его снижение на 0,5% в декабре.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренно позитивную динамики (+0,26%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 24 февраля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Японии, материкового Китая и Южной Кореи подрастают на 0,9-1,8%, в то время как индексы Австралии и Гонконга снижаются на 0,1-1,9%.

Мировые цены на нефть 24 февраля утром вновь растут после небольшого снижения накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 по Москве увеличилась на 0,9%, до $72,13 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,89%, до $66,9 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что для начала он хочет попробовать решить проблему иранской ядерной программы за столом переговоров или за счет ограниченного удара, прежде чем переходить к варианту с крупной операцией со свержением правительства, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. "Лица, знакомые с обсуждениями в администрации, сказали, что Трамп заявил советникам следующее: если дипломатия или первоначальная ограниченная атака США не приведут к отказу Ирана от ядерной программы, он рассмотрит вариант с гораздо более крупным нападением в предстоящие месяцы с целью отстранить иранских лидеров от власти", - информирует издание.

Советники пояснили, что окончательных решений не принято, но Трамп склоняется к возможному первому удару в предстоящие дни, чтобы убедить власти Ирана принять его требования отказаться от возможности создавать ядерное оружие. Среди рассматриваемых целей - штаб-квартира Корпуса стражей Исламской революции, ядерные объекты, а также связанные с программой баллистических ракет предприятия. Обсуждение планов ударов по Ирану шло в минувшую среду в Белом доме.

Президент США Трамп считает, что СМИ намеренно неверно пишут о потенциальной войне с Ираном: он сам предпочел бы заключить сделку. "Все, что было написано о потенциальной войне с Ираном, написано неверно, и это сделано намеренно. Решение принимаю только я, и я предпочел бы сделку, но если мы не заключим сделку, это будет очень плохой день для этой страны, и к сожалению, для ее народа", - написал Трамп в соцсети Truth Social.