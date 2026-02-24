Трамп предпочитает заключить сделку с Ираном, в ином случае Тегеран ждет "плохой день"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что СМИ намеренно неверно пишут о потенциальной войне с Ираном: он сам предпочел бы заключить сделку.

"Все, что было написано о потенциальной войне с Ираном, написано неверно, и это сделано намеренно. Решение принимаю только я, я предпочел бы сделку, но если мы не заключим сделку, это будет очень плохой день для этой страны и, к сожалению, для ее народа", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, утверждения СМИ, что председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн не поддерживает начало кампании против Ирана, также неверно.

"Генерал Кейн, как и все мы, не хотел бы видеть войну, но если будет принято решение о противостоянии Ирану на военном уровне, он считает, что победить будет легко", - подчеркнул президент.

Он добавил, что Кейн не высказывался против военных действий, равно как и не говорил об ограниченных ударах, и, "если ему прикажут", возглавит операцию.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Кейн предупреждал Трампа и высокопоставленных чиновников, что военная кампания против Ирана может нести значительные риски, в частности, возможность втягивания в затяжной конфликт.

При этом, по данным портала, в американской администрации продолжаются обсуждения вариантов касательно Ирана и последствия каждого из них.