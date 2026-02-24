"Новые люди" по итогам выборов в Госдуму хотели бы расширить фракцию

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - По итогам выборов в Госдуму партия "Новые люди" хотела бы получить результат, который позволит увеличить число ее депутатов во фракции, заявил лидер партии Алексей Нечаев.

"Нужна нам фракция больше? Нужна. Вот, например, у нас 15 человек. А помните, сколько в Думе комитетов сейчас? 32 комитета, три комиссии. Получается, у нас один депутат в своем комитете, и еще один комитет за ним закреплен. Есть три депутата, за которыми по два комитета и комиссия", - сказал Нечаев в интервью "Интерфаксу".

Он считает, что лучше, когда депутат в комитете постоянно работает, чем когда он в роли "приходящего".

"Конечно, нам нужно, чтобы нашими депутатами было охвачено больше комитетов. Конечно, нужно фракцию расширять. Но сколько это будет депутатов? Как наработаем, столько и будет", - отметил Нечаев.