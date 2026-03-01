Поиск

Съезд партии "Новые люди" пройдет 5 марта в Петербурге

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Партия "Новые люди" 5 марта проведет съезд в Санкт-Петербурге в честь своего шестилетия, заявил лидер партии Алексей Нечаев.

"5 марта проведем съезд в Петербурге в честь шестилетия партии. Мы подведем итоги работы и наметим планы на будущее. Будет много наших сторонников, гостей со всей страны и из-за рубежа", - сказал он журналистам в воскресенье.

В работе съезда примут участие депутаты, руководители партийных проектов и комитетов, волонтеры и сторонники со всей страны, отметили в пресс-службе партии.

Нечаев на съезде подведет итоги работы партии за шесть лет и обозначит направления работы в новом политическом цикле, в частности в сфере технологического развития, поддержки предпринимательства и усиления роли регионов. Также на съезде примут изменения в программу партии, добавили в пресс-службе.

