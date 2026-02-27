Власти Сочи призвали отели размещать туристов дешевле в периоды закрытия аэропорта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Гостиницам Сочи предложили размещать туристов, которые не могут улететь из-за ограничений в работе аэропорта, на льготных условиях, сообщил на совещании в администрации города замглавы Сочи Сергей Сомко.

"В связи со случаями введения режима "Ковер" в аэропорту Сочи и длительными задержками авиарейсов представителям средств размещения было предложено рассмотреть возможность возврата туристов из аэропорта и размещения на льготных условиях на период действия режима ограничений", - сказал Сомко.

Он также сообщил, что в городе начали готовиться к летнему курортному туристическому сезону. Детально тема комфортного размещения туристов и их безопасности была рассмотрена на заседании совета по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса и потребительской сферы в администрации города.

Администрация Сочи также предупредила, что в 2026 году Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края проверит сочинские средства размещения на предмет соответствия и включения в реестр, а экскурсоводов - на наличие соответствующей аттестации.

"Владельцам гостиниц, санаториев, баз отдыха и кемпингов рекомендовано проверить статус своего объекта в Едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии и устранить нарушения", - говорится в сообщении.