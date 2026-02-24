В Кремле надеются, что работа в рамках переговорного процесса по Украине продолжится

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле пока не могут подтвердить точных сроков проведения следующего раунда переговоров по Украине, дата и место проведения будут озвучены после достижения между сторонами соответствующего понимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент я не могу подтвердить точных сроков, их еще предстоит окончательно согласовать. Мы действительно надеемся, что эта работа будет продолжена, вместе с тем и по месту, и по срокам следующего раунда мы будем вас дополнительно информировать после того, как между сторонами будет достигнуто соответствующее понимание", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, действительно ли следующий раунд переговоров по Украине должен состояться в конце этой недели в Женеве.

Ранее в СМИ появилась информация, что следующий раунд переговоров по Украине может пройти уже на этой неделе в Женеве. Предыдущий раунд переговоров РФ-США-Украина по урегулированию украинского кризиса прошел во вторник и среду, 17-18 февраля в Женеве.