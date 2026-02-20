Песков не подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине может пройти на следующей неделе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не подтвердили информацию, что следующий раунд переговоров по Украине в трехстороннем формате Москва-Вашингтон-Киев может состояться на следующей неделе в Женеве.

"Нет, пока не могу подтвердить. После того как точно будет достигнуто понимание, мы, как обычно это делаем последнее время, вас проинформируем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу подтвердить эту информацию.

Ранее в СМИ появилась информация, что следующий раунд переговоров по Украине может пройти уже на следующей неделе в Женеве.

Кроме того, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью проекту Piers Morgan Uncensored. "Следующая встреча также будет в Швейцарии. Это та информация, которой я располагаю на сегодня", - сказал Зеленский.

Предыдущий раунд переговоров РФ-США-Украина по урегулированию украинского кризиса прошел во вторник и среду, 17-18 февраля в Женеве. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявлял о достижении на них прогресса.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал переговоры в Женеве "тяжелыми, но деловыми", и сообщил, что следующая встреча состоится в ближайшее время.