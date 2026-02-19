В Кремле заявили об отсутствии контактов с США после переговоров в Женеве

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Новых контактов с американской стороной после переговоров по Украине в Женеве пока не было, вопросы будут прорабатываться, после чего - приниматься решения об их продолжении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, ничего не было, пока ничего не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли контакты с американцами после переговоров в Женеве.

Он подчеркнул, что вопросы будут прорабатываться. "Потом будут приниматься дальше решения. Это будет зависеть от американцев по продолжению, по графику продолжения", - сказал Песков.

При этом место возможного следующего раунда переговоров он по-прежнему не стал называть: "Нет, мы пока ничего не можем назвать".

Третий раунд переговоров РФ-США-Украина по урегулированию украинского кризиса прошел во вторник и среду, 17-18 февраля в Женеве. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявлял о достижении на них прогресса.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал переговоры в Женеве "тяжелыми, но деловыми", и сообщил, что следующая встреча состоится в ближайшее время.