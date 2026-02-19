Поиск

В Кремле заявили об отсутствии контактов с США после переговоров в Женеве

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Новых контактов с американской стороной после переговоров по Украине в Женеве пока не было, вопросы будут прорабатываться, после чего - приниматься решения об их продолжении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, ничего не было, пока ничего не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли контакты с американцами после переговоров в Женеве.

Он подчеркнул, что вопросы будут прорабатываться. "Потом будут приниматься дальше решения. Это будет зависеть от американцев по продолжению, по графику продолжения", - сказал Песков.

При этом место возможного следующего раунда переговоров он по-прежнему не стал называть: "Нет, мы пока ничего не можем назвать".

Третий раунд переговоров РФ-США-Украина по урегулированию украинского кризиса прошел во вторник и среду, 17-18 февраля в Женеве. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявлял о достижении на них прогресса.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал переговоры в Женеве "тяжелыми, но деловыми", и сообщил, что следующая встреча состоится в ближайшее время.

Дмитрий Песков США Украина Женева
Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве

Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

Крыша одного из цехов предприятия "Моторинвест" обрушилась в Липецкой области

Краснов заявил о нехватке в России более 3,5 тысяч мировых и федеральных судей

Путин попросил ВС следить за сроками рассмотрения дел лиц, содержащихся под стражей

Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 13,1%

Лавина сошла в Архызе, засыпав несколько зданий и автомобилей
