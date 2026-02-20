Поиск

Мединский и Костюков представили Путину доклад об итогах переговоров в Женеве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил участникам переговоров по Украине в Женеве рассказать членам Совета безопасности об итогах их контактов и до чего удалось договориться.

Он предоставил слово главе переговорной делегации, помощнику президента РФ Владимиру Мединскому и замглавы Генштаба РФ Игорю Костюкову. "Они мне докладывали, но хотел бы, чтобы и все члены Совета безопасности тоже были ознакомлены прямо из первых уст. Коллеги бы рассказали о том, как шли дискуссии и до чего удалось договориться", - сказал глава российского государства.

Третий раунд переговоров РФ-США-Украина по урегулированию украинского кризиса прошел во вторник и среду в Женеве.

Владимир Путин
