Песков назвал потенциально опасной информацию СВР о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Информация СВР про планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие очень опасна и будет учитываться в ходе переговоров по Украине, это вопиющее нарушение международного права, несущее угрозу режиму нераспространения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это совершенно вопиющее нарушение всех норм и принципов соответствующих актов международного права. Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров, потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал соответствующее сообщение Службы внешней разведки РФ (СВР) и ответил на вопрос, будет ли эта тема подниматься на переговорах по Украине, с тем чтобы американцы повлияли на европейцев.

"Безусловно, эта информация чрезвычайно важна с точки зрения той угрозы, которую представляет для всего режима нераспространения, в том числе в контексте горячего конфликта, который, собственно, имеет место в Европе, на европейском континенте", - добавил Песков.

Ранее СВР заявила, что Великобритания и Франция работают над решением вопросов, связанных с предоставлением Киеву ядерного оружия и средств его доставки.

"В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере", - говорится в сообщении пресс-бюро ведомства во вторник.