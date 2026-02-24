Путин поручил принять дополнительные меры для охраны госграницы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Необходимо принять дополнительные меры для охраны государственной границы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для охраны государственной границы. Надо укреплять ее инфраструктуру, повышать уровень боевой готовности и технической оснащенности пограничных органов", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.

Он отметил, что при этом важно действовать в тесной координации с частями Минобороны, Росгвардии и МВД, а также территориальными структурами и органами власти.