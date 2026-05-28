Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл совещание на командном пункте группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности, сообщило в четверг российское военное ведомство.

"Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны о действиях войск на линии боевого соприкосновения и характере действий противника. Главе российского военного ведомства доложили об особенностях применения отечественных ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, а также модернизированных военнослужащими группировки дронов для доставки провизии и боекомплекта штурмовым группам на линию боевого соприкосновения", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, Белоусов "поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных летательных аппаратов для поражения живой силы и техники противника, и темпы продвижения подразделений группировки на всех направлениях в зоне ответственности".

Министр обороны поблагодарил командный состав подразделений группировки и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, боевые награды, говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 мая 2026 года Военная операция на Украине
Андрей Белоусов Минобороны РФ
ЦИК создаст новый сервис для избирателей из-за проблем с комплексами обработки бюллетеней

