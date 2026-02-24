Поиск

Путин отметил важность обеспечения безопасности на выборах в Госдуму

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ должна уделить особое внимание комплексной безопасности предстоящих выборов в Госдуму, любое внешнее вмешательство должно быть исключено, заявил на коллегии ведомства президент РФ Владимир Путин.

"(Нам нужно) жестко реагировать на попытки подорвать, ослабить основы конституционного строя России. Особое внимание в этой связи нужно уделить обеспечению комплексной безопасности предстоящих выборов в Государственную думу и в другие органы власти", - сказал он.

По его словам, "важно, чтобы они прошли в строгом соответствии с законом, отразили подлинную, суверенную волю народа России, чтобы было исключено любое внешнее вмешательство в предвыборную кампанию".

"Нейтрализовать подобные угрозы - задача, в том числе, и вашего ведомства, ФСБ", - отметил глава российского государства.

