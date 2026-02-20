ЦИК подготовил предложения для законодателей по борьбе с дипфейками на выборах

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия подготовила предложения для законодателей по противодействию дипфейкам в электоральной сфере.

"Мы на основе уже накопленного, хотя и небольшого опыта подготовили свои законодательные инициативы (...). Надеюсь, что начальные степени поправок, которые дают старт этой большой системной работе, систематизации, будут приняты", - сказала Памфилова в ходе заседания международной научно-практической конференции "Формирование доверия к институту выборов и референдума: роль международного наблюдения".

По ее словам, с прошлого года нарастает новая угроза, связанная с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта, созданием и тиражированием дипфейков.

"Дипфейки очень сложно поддаются просчёту, и они представляют все нарастающую опасность и в электоральных процессах всех стран. Это проблема международной озабоченности. Самое печальное: (они - ИФ) сложно отслеживаются и опровергаются, трудно отличить дипфейк от истины", - отметила председатель комиссии.