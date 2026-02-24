Главы МИД России и Египта обсудили вопросы внешнеполитической координации

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с египетским коллегой Бадром Абдельати, сообщили в МИД России.

"Основное внимание было уделено вопросам продолжения тесной внешнеполитической координации между Россией и Египтом на международных площадках по актуальной проблематике", - говорится в сообщении.

Министры также "предметно обсудили двустороннюю повестку дня, подчеркнув важность дальнейшей совместной работы в интересах укрепления торгово-экономического сотрудничества между нашими странами".