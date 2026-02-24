МИД РФ отменил рекомендацию об опасности поездок в Венесуэлу

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - МИД РФ больше не считает поездки в Венесуэлу опасными для российских граждан, сообщила во вторник официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"По состоянию на сегодня отмечаем, что власти Венесуэлы контролируют внутреннюю ситуацию в стране. Обеспечивается общественный порядок. Национальный туристический сектор сигнализирует о готовности к восстановлению полноформатного режима работы, поскольку значительное число авиаперевозчиков объявило о намерении возобновить полеты в Венесуэлу. С учетом изложенного не видим необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций относительно посещения российскими гражданами Боливарианской Республики Венесуэла", - цитирует ее пресс-служба министерства.

В то же время в МИДе просят туристов "проявлять бдительность, принимать требуемые меры личной безопасности и следить за сообщениями МИД России и российских заграничных учреждений".

В ночь на 3 января военные США нанесли удары по территории Венесуэлы, захватили президента страны Николаса Мадура с супругой и вывезли в Нью-Йорк. После этого МИД и Минэкономразвития посоветовали российским туристам не ездить в страну, а туроператорам приостановить продажи туров.