Подразделение Coca-Cola в РФ в 2023 г. увеличило чистую прибыль в 2,2 раза

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Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Мултон партнерс", российское подразделение Coca-Cola HBC Holdings B.V., в 2023 году получило чистую прибыль в размере 10,3 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем в 2022 году (4,6 млрд рублей), сообщается в отчетности компании.

Это самый высокий показатель за последние годы.

Выручка компании повысилась до 77,3 млрд рублей с 74,2 млрд рублей в 2022 году, прибыль от продаж - до 13,4 млрд с 10,6 млрд рублей. Валовая прибыль выросла незначительно - до 41,8 млрд рублей с 41,5 млрд рублей соответственно.

Как сообщалось, в 2022 году компания внесла существенные изменения в российские операции. В частности, было прекращено производство брендов Coca-Cola Co. в РФ, российское подразделение было переименовано в "Мултон партнерс", которое теперь выпускает бренды "Добрый", "Богатый" и "Моя семья", сырье закупается на внутреннем рынке. Заказы на поставку концентрата для производства традиционных напитков Coca-Cola HBC перестала размещать еще с марта 2022 года. Она также приостановила инвестиции в РФ.

В России Coca-Cola HBC принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков.