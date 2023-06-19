Coca-Cola HBC покупает владельца водочного бренда Finlandia за $220 млн

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Европейская Coca-Cola HBC, стратегический партнер американской Coca-Cola Co., договорилась о покупке Brown-Forman Finland, владеющей водочным брендом Finlandia, за $220 млн.

Завершение сделки с Brown-Forman Netherlands, 100-процентным дочерним предприятием Brown-Forman, ожидается во втором полугодии, отмечается в сообщении Coca-Cola HBC.

"Мы считаем это привлекательной инвестицией и естественной эволюцией нас как одного из дистрибуционных партнеров Finlandia, подтверждением силы нашего проверенного временем масштабного партнерства с Brown-Forman", - пояснил глава Coca-Cola HBC Зоран Богданович.

Акции Coca-Cola HBC дешевеют на 1,2% и 2,1% на торгах в понедельник в Лондоне и Афинах соответственно. Бумаги Brown-Forman дорожают на 0,8% в Лондоне.