Самолет рейса Иркутск – Усть-Илимск прервал взлет из-за утечки топлива

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Утечку топлива обнаружили у самолета Як-40 рейса Иркутск - Усть-Илимск (Иркутская область) при выполнении руления на взлетно-посадочную полосу, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Сегодня утром экипаж воздушного судна Як-40 авиакомпании "ИрАэро", следовавшего рейсом IO-121 по маршруту Иркутск - Усть-Илимск, при выполнении руления на взлетно-посадочную полосу доложил об обнаружении течи топлива", - говорится в сообщении.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило, что борт благополучно вернулся на место стоянки, пострадавших нет.

Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Со своей стороны прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.