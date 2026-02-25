Володин назвал работу правительства РФ эффективной

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета правительства РФ охарактеризовал его работу как эффективную.

"Если говорить и о прошедшем 2025-м, и предыдущих годах, правительство работает эффективно. Экономическая модель, созданная нашим президентом, показывает свои результаты. А тот, кто желал нашей стране скорой гибели и краха экономики, сами получили по заслугам. Им бумерангом все это вернулось", - сказал Володин на заседании.

Он выразил благодарность "министрам, вице-премьерам, всем, кто работает на благо наших граждан".

Отдельные слова благодарности от Володина прозвучали в адрес министра обороны Андрея Белоусова и министра иностранных дел Сергея Лаврова. В вопросах безопасности, как и в вопросах международных, и по теме обороны все фракции выражают поддержку, добавил Володин.

"Что касается вопросов экономики, вопросов социальной политики - мы спорим, но в итоге выходим на решения, которые более качественными являются", - сказал председатель Госдумы.