Поиск

Володин назвал работу правительства РФ эффективной

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета правительства РФ охарактеризовал его работу как эффективную.

"Если говорить и о прошедшем 2025-м, и предыдущих годах, правительство работает эффективно. Экономическая модель, созданная нашим президентом, показывает свои результаты. А тот, кто желал нашей стране скорой гибели и краха экономики, сами получили по заслугам. Им бумерангом все это вернулось", - сказал Володин на заседании.

Он выразил благодарность "министрам, вице-премьерам, всем, кто работает на благо наших граждан".

Отдельные слова благодарности от Володина прозвучали в адрес министра обороны Андрея Белоусова и министра иностранных дел Сергея Лаврова. В вопросах безопасности, как и в вопросах международных, и по теме обороны все фракции выражают поддержку, добавил Володин.

"Что касается вопросов экономики, вопросов социальной политики - мы спорим, но в итоге выходим на решения, которые более качественными являются", - сказал председатель Госдумы.

Госдума Андрей Белоусов Сергей Лавров Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мишустин пообещал сохранить права всех студентов при переходе с бакалавриата на специалитет

 Мишустин пообещал сохранить права всех студентов при переходе с бакалавриата на специалитет

СКР сообщил о семи погибших при атаке БПЛА на предприятие в Смоленской области

Около 4 млн иностранцев подтвердили свою личность через единую биометрическую систему РФ

Кабмин РФ поддержал инициативу по введению механизма постоплаты парковки

Google и Telegram оштрафованы в РФ на 22,8 и 7 млн руб. за неудаление контента

Арестован фигурант дела о гибели туристов из КНР на Байкале

 Арестован фигурант дела о гибели туристов из КНР на Байкале

В Смоленской области в результате удара БПЛА по предприятию погибли четверо

ПСБ в третий раз выставил на торги активы Raven Russia за 90 млрд рублей

Тетерятников отправится к МКС на корабле Crew Dragon во второй половине 2026 г.

Туроператоры ждут от авиакомпаний возобновления полетов в Венесуэлу

 Туроператоры ждут от авиакомпаний возобновления полетов в Венесуэлу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8503 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 70 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });