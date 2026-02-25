Поиск

Минэкономразвития в апреле уточнит прогнозные макропоказатели с учетом санкций

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ в апреле представит уточненный макропрогноз, в котором учтет санкционное давление и адаптацию к нему, сказал министр экономического развития Максим Решетников журналистам.

"В апреле будет обновление прогноза, будем обновлять все цифры, смотреть на ситуацию. В том числе и с учетом последнего санкционного давления, и адаптации к этим условиям", - прокомментировал он вопрос, остается ли актуальным прогноз министерства по росту ВВП РФ в 2026 году на уровне 1,3%.

В середине апреля Решетников заявлял, что экономика РФ в I полугодии 2026 года продолжит замедляться, восстановление ожидается в лучшем случае в конце 2026 года, а скорее всего в 2027 году.

"Надо понимать, что какие бы решения сейчас ни принимались (по ДКП - ИФ), они будут действовать на экономику с лагом, оценка лага – 6-9 месяцев, иногда больше. Поэтому мы ожидаем в первом полугодии дальнейшего замедления экономики. Восстановление темпов роста будет происходить в лучшем случае в конце 2026 года, но, скорее всего, в 2027 году", - говорил министр.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2026 году равняется 1,3%.

ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%.

Аналитики, опрошенные в начале февраля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 1,2%.

Минэкономразвития Максим Решетников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Последнего пациента с оспой обезьян выписали из подмосковной больницы

Минтранс назвал контролируемой ситуацию с судоходством в Финском заливе

 Минтранс назвал контролируемой ситуацию с судоходством в Финском заливе

Решетников назвал жесткую ДКП причиной ослабления влияния повышения НДС на инфляцию

 Решетников назвал жесткую ДКП причиной ослабления влияния повышения НДС на инфляцию

В Смоленской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки БПЛА

Бюджетное правило могут снова ужесточить на фоне недобора нефтегазовых доходов

Мишустин пообещал сохранить права всех студентов при переходе с бакалавриата на специалитет

 Мишустин пообещал сохранить права всех студентов при переходе с бакалавриата на специалитет

СКР сообщил о семи погибших при атаке БПЛА на предприятие в Смоленской области

Около 4 млн иностранцев подтвердили свою личность через единую биометрическую систему РФ

Кабмин РФ поддержал инициативу по введению механизма постоплаты парковки

Google и Telegram оштрафованы в РФ на 22,8 и 7 млн руб. за неудаление контента
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8505 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });