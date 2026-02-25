Минэкономразвития в апреле уточнит прогнозные макропоказатели с учетом санкций

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ в апреле представит уточненный макропрогноз, в котором учтет санкционное давление и адаптацию к нему, сказал министр экономического развития Максим Решетников журналистам.

"В апреле будет обновление прогноза, будем обновлять все цифры, смотреть на ситуацию. В том числе и с учетом последнего санкционного давления, и адаптации к этим условиям", - прокомментировал он вопрос, остается ли актуальным прогноз министерства по росту ВВП РФ в 2026 году на уровне 1,3%.

В середине апреля Решетников заявлял, что экономика РФ в I полугодии 2026 года продолжит замедляться, восстановление ожидается в лучшем случае в конце 2026 года, а скорее всего в 2027 году.

"Надо понимать, что какие бы решения сейчас ни принимались (по ДКП - ИФ), они будут действовать на экономику с лагом, оценка лага – 6-9 месяцев, иногда больше. Поэтому мы ожидаем в первом полугодии дальнейшего замедления экономики. Восстановление темпов роста будет происходить в лучшем случае в конце 2026 года, но, скорее всего, в 2027 году", - говорил министр.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2026 году равняется 1,3%.

ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%.

Аналитики, опрошенные в начале февраля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 1,2%.