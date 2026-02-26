Военные РФ сообщили об уничтожении 70 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU -Подразделения группировок "Запад", "Север", "Восток" и "Южная" за сутки ликвидировали 70 пунктов управления беспилотной авиацией армии Украины, сообщили пресс-центры группировок в четверг.

"Выявлены и уничтожены 38 пунктов управления БПЛА", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По его информации, военные сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа, семь барражирующих боеприпасов и 54 тяжелых боевых квадрокоптера.

Подразделения группировки "Север" уничтожили 59 дронов самолетного типа, 16 боевых квадрокоптеров и 26 пунктов управления беспилотной авиацией армии Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

Группировка "Восток" сообщила о ликвидации четырех таких пунктов и 26 беспилотников ВСУ. "Тяжелыми огнеметными системами нанесен удар по позициям противника. Все выявленные вражеские цели уничтожены", - сказал представитель группировки Михаил Герасимов.

Военнослужащие "Южной" группировки в своей зоне ответственности уничтожили два пункта управления БПЛА и 25 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков.