Новосибирское заксобрание утвердило переход на одноуровневую систему местного самоуправления

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на сессии в четверг приняли во втором, окончательном чтении законопроект, предусматривающий преобразование всех муниципальных районов в муниципальные округа и ликвидацию сельсоветов, передал корреспондент "Интерфакса".

За законопроект проголосовали 60 депутатов из 65, присутствующих на сессии, против - трое, два депутата не голосовали.

В закон перед вторым чтением было внесено пять поправок, в том числе устраняющие избыточное регулирование, уточняющее порядок формирования органов власти на территориях и др.

Ранее против законопроекта высказались представители КПРФ.

"Решение принято", - сказал спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

Как сообщалось, законопроект предусматривает переход на одноуровневую систему местного самоуправления.

Согласно документу, к концу переходного периода - 31 декабря 2030 года - в регионе будет действовать единая система из пяти городских и 30 муниципальных округов в границах существующих районов. В их числе - 21 муниципальный район, которым только предстоит преобразование в муниципальный округ.

Сохраняется порядок оказания муниципальных услуг: районные администрации станут администрациями округов, а на базе бывших сельсоветов будут созданы территориальные органы. Таким образом граждане продолжат получать муниципальные услуги в прежнем формате и по привычным адресам.

Все действующие советы депутатов муниципальных районов и поселений сохраняют свои полномочия до конца переходного периода. Сроки полномочий глав поселений и районов синхронизируются со сроками работы их советов. При необходимости они могут быть продлены, но не более чем на два года. Если же разница превышает два года, глава избирается до окончания срока полномочий представительного органа.

Депутаты советов муниципальных округов будут избираться по одномандатным округам, что гарантирует прямое представительство каждой территории, параллельно укрепляются негосударственные формы участия граждан в управлении делами местного значения: законопроект закрепляет роль территориальных органов самоуправления, инициативных проектов, сельских старост и т.д.

Также депутаты внесли в первом чтении соответствующие поправки в устав Новосибирской области.

В настоящее время на территории Новосибирской области местное самоуправление осуществляется в 354 муниципальных образованиях, в том числе в пяти городских округах (Новосибирск, Бердск, Кольцово, Искитим, Обь), девяти муниципальных округах (завершено преобразование девяти муниципальных районов в муниципальные округа: Карасукского, Маслянинского, Татарского, Венгеровского, Доволенского, Северного, Сузунского, Убинского и Чановского), 21 муниципальном районе, 21 городском поселении, 298 сельских поселениях.