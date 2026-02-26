"Единая Россия" начала подготовку к предварительному голосованию для отбора кандидатов на выборы в Госдуму

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Бюро Высшего совета "Единой России" одобрило решение о проведении предварительного голосования по отбору кандидатов для участия в выборах в Госдуму, сообщает пресс-служба партии.

"В этом году, помимо кампании в Госдуму, проходят выборы 10 высших должностных лиц, 39 региональных законодательных органов и 10 гордум. Это серьезная избирательная кампания. Участие в предварительном голосовании обязательно для всех кандидатов, которые планируют участвовать в выборах от "Единой России", - цитирует пресс-служба в четверг слова секретаря Генсовета Владимира Якушева.

Он сообщил, что "Единая Россия" сформирует федеральный оргкомитет по проведению предварительного голосования. В него войдут участники специальной военной операции, Герои РФ, представители науки, эксперты в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, волонтеры - широкое представительство общественников поможет обеспечить прозрачность процедуры.

"Стартовые позиции "Единой России" сейчас гораздо выше, чем были в 2020 году перед прошлыми выборами в Госдуму. Но и вызовы гораздо серьезнее, чем те, которые были накануне кампании 2021 года. Мы "прокачали" партийную инфраструктуру, большое внимание уделили первичкам, муниципальным депутатам, "Молодой Гвардии", сторонникам партии. И, конечно, рассчитываем увидеть их активными участниками избирательной кампании", - считает Якушев.

Первое заседание оргкомитета запланировано на 3 марта, а проведение предварительного голосования - на последнюю неделю мая, добавили в пресс-службе.