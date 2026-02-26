В Брянской области выплату за заключение контракта с МО увеличили до 1 млн рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Брянской областной думы утвердили увеличение единовременной денежной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны, одобрив соответствующий региональный закон.

"С 600 тысяч до 1 млн рублей увеличен размер единовременной денежной выплаты при поступлении на военную службу по контракту", - написал в Telegram губернатор региона Александр Богомаз.

"Наш приграничный регион ежедневно подвергается варварским атакам со стороны вооруженных формирований Украины. От бесчеловечных терактов гибнет и страдает мирное население, разрушается имущество и коммунальная инфраструктура. Именно поэтому мы делаем все, чтобы обеспечить нашим защитникам достойные условия службы", - добавил Богомаз.