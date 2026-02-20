Поиск

Самарская область будет выплачивать до 0,5 млн рублей за привлечение контрактников

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Самарской области выплата за привлечение контрактников на специальную военную операцию будет достигать 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"С 20 февраля она (выплата - ИФ) составляет 500 тысяч рублей при привлечении кандидатов из других регионов страны, 100 тысяч рублей при привлечении кандидатов из Самарской области", - говорится в сообщении.

Основанием для получения денег будет справка из военкомата.

В октябре 2024 года размер выплаты был увеличен с 15 тысяч до 100 тысяч рублей.

В январе 2026 года сообщалось о введении муниципальной выплаты за содействие в привлечении на службу по контракту от 100 до 200 тысяч рублей, которая будет обеспечиваться совместно с ведущими предприятиями, а размер суммы будет зависеть от муниципалитета.

С 1 февраля 2026 года размер единовременной выплаты участникам СВО, заключившим контракт с Минобороны, был увеличен в Самарской области до 2,6 млн рублей, ранее она составляла 1,5 млн рублей.

Самарская область Минобороны СВО
