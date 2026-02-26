Военные сообщили о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины, нанесены удары по украинским подразделениям в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Добропасово, Киричково Днепропетровской области, Любицкое, Зеленая Диброва, Мирное, Орлы, Воздвижевка, Лесное и Копани Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, украинские силы потеряли здесь до 340 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - добавили в военном ведомстве.

По его информации, группировка нанесла удары по живой силе и технике девяти украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Сергеевка, Доброполье в ДНР, Новопавловка, Новоподгородное, Гавриловка, Подгавриловка и Райполе в Днепропетровской области.

За сутки в зоне действий группировки "Центр" ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

Группировка войск "Север" в течение суток заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Луговка, Сенное и Покровка Сумской области, заявили в министерстве.

В ведомстве сообщили, что в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Старая Покровка, Циркуны, Веселое и Терновая.

"Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств", - сообщило Минобороны РФ.

По информации министерства, группировка войск "Запад" за сутки улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Паламаревка, Моначиновка, Благодатовка, Новоосиново, Грушевка в Харьковской области и Маяки в ДНР.

За сутки украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

За прошедшие сутки "Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю. Военные нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в районах населенных пунктов Резниковка, Никифоровка, Константиновка, Дружковка и Алексеево-Дружковка в ДНР, сообщило министерство обороны.

По данным российских военных, потери ВСУ на этих участках составили до 125 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово и Щербаки Запорожской области", - сказали в ведомстве.

Там сообщили, что потери украинской армии на данном направлении составили более 35 украинских военнослужащих, 10 автомобилей и склад материальных средств.