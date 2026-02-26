Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 136 дронов ВСУ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Средства ПВО за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы и 136 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в министерстве обороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в Минобороны.

В министерстве заявили, что за сутки также нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ в 159 районах.